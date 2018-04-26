وزير الخارجية الجزائري يبحث مع مسؤول أمريكي التعاون في مكافحة الإرهاب

بحث وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، اليوم، مع منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية ناثان سيلز، أوجه التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف، وذلك على هامش مشاركته في الندوة الوزارية حول مكافحة تمويل الإرهاب بباريس.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما للتعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزه، وعن التبادلات الثنائية في إطار الحوار الاستراتيجي الجزائري - الأمريكي حول مسائل الأمن و مكافحة الإرهاب.

كما استعرض الجانبان -خلال اللقاء- الوضع في المنطقة خاصة أزمتي مالي وليبيا، حيث جدد الوزير مساهل تأكيد موقف بلاده بشأن ترقية الحلول السياسية لهذه الأزمات في إطار احترام السلامة الترابية للدول وإرادة الشعوب.وأكد ناثان تطابق وجهات النظر بين البلدين، مشيرا إلى الجزائر تعتبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية شريكا هاما في مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي لاسيما بالنظر إلى تجربتها الغنية في هذا المجال.