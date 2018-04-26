قتيلان و3 مصابين في مواجهات بين الجيش اليمني ومسلحين

سقط سبعة يمنيين بين قتيل وجريح بتصاعد حدة المواجهات بين قوات تابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومسلحي "كتائب أبوالعباس" في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكر مصدر محلي في محافظة تعز، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، أن "مواجهات عنيفة تدور بين قوات محور تعز ومسلحي القيادي السلفي المصنف ضمن ممولي تنظيمي "داعش" و"القاعدة" بالتزامن مع مواجهات قرب مقرات أمنية شرق المدينة وقصف متبادل من قلعة القاهرة وقرى صبر وعمليات قنص في حي النسيرية وشارع جمال أسفرت عن سقوط قتيلين بينهم بائع قات في حي المصلى وإصابة ثلاثة آخرين".

يذكر أن محافظ تعز أمين محمود وجه مطلع الأسبوع الجاري حملة عسكرية بتسلم المكاتب الحكومية من قبضة المسلحين الذين رفضوا إخلاءها.