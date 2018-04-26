مصر تشارك في المهرجان الدولي للرقص المعاصر بالجزائر

بعد غياب سنتين تعود فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري، بقيادة المخرج مناضل عنتر، والتاربعة لدار الأوبرا المصرية، للمشاركة في المهرجان الدولي للرقص المعاصر بالجزائر، والذي يعقد فى الفترة من 27 إلى 30 أبريل الجارى.

وتقام الدورة التاسعة تحت شعار "التناغم"، مع مشاركة إيطاليا كضيفة شرف ممثلة بالفرقة "نووفو باليطو"، كما ستشارك فرق أخرى من المجر وكندا وكرواتيا وكذا إسبانيا وروسيا، الولايات المتحدة، ومالى، وبالإضافة إلى عروض من الجزائر، وينظّم هذا المهرجان بالتعاون مع المصالح الثقافية للسفارات المشاركة.

ويعدّ هذا المهرجان إحدى المناسبات التي تسمح باكتشاف مواهب شابة في الرقص الجزائري وتقديم عروض ورقصات معاصرة للجمهور.كما يسعى هذا المهرجان الذي يستقطب في كل طبعة جمهور أكبر الى تطوير المواهب، الجزائرية الشابة و إلى تدعيم التكوين في هذا التخصص.