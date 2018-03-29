كرم جبر عن انتقاد الإخوان للرقص في الانتخابات: "مرسي رقص بشكل فاضح"

أعرب كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن سعادته بإقبال الناخبين على الانتخابات الرئاسية.

وقال جبر، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نظرة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هناك شواهد كثيرة تدل على المؤامرات التي تتعرض لها مصر، موضحًا أن بعض وسائل الإعلام المحسوبة على الإخوان حاولت تسليط الضوء على بعض اللجان قبل إقبال الناخبين عليها، لإيهام الغرب أن الشعب غير راضٍ عن الاستحقاق الإنتخابي.

وعن المظاهر الاحتفالية، ورقص المصريين أمام اللجان الانتخابية، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: "مرسي وصلاح عبدالمقصود وقيادات الإخوان رقصوا بشكل فاضح لما مرسي كسب الانتخابات".