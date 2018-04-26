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الوطن

مباشر يفوز برئاسة "المحررين البرلمانيين" وصحفية "الوطن" تفوز بالعضوية

منذ 11 دقيقة
كتب: محمد طارق
مباشر يفوز برئاسة "المحررين البرلمانيين" وصحفية "الوطن" تفوز بالعضوية

أعضاء الشعبة

فاز الكاتب الصحفي بهاء مباشر، مساعد رئيس تحرير الأهرام، برئاسة شعبة المحررين البرلمانين، خلال الانتخابات التي أجريت، اليوم، بمقر نقابة الصحفيين، وذلك بعد حصوله على 44 صوتا.

وتغلب مباشر على منافسيّه، محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الحاصل على 40 صوتا، وعاطف الحملي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط الحاصل على 34 صوتا، وذلك من إجمالي 118 صوتا.

وفاز بعضوية نائب رئيس شعبة المحررين البرلمانيين، صالح شلبي الصحفي بجريدة الأحرار حصل على "93 صوتا"، وفاز بعضوية مجلس الشعبة كلا من حمدي مبارز الصحفي بجريدة العالم اليوم بـ"64 صوتا"، وحازم عبد الصمد المصور بجريدة اليوم السابع بـ"57 صوتا"، وولاء نعمة الله الصحفية بجريدة الوطن بـ"56 صوتا".

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