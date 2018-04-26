مجدي سبع: "البصمة الجينية بجامعة طنطا" تفتح مجالا لأبحاث السرطان

استقبل الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم، الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والمشرف على وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بمقر إدارة الجامعة، يرافقه الدكتور شريف موسى مدير إدارة دعم التميز "وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي".

تأتي هذه الزيارة في إطار تسليم مشروع استحداث مركز تكنولوجيا البصمة الجينية، لتطوير الأبحاث التطبيقية المتقدمة لتشخيص السرطان.

وقال خميس، إن المشروع يساعد على فتح مجالاً جديداً للأبحاث التشخصية والعلاجية في مجال السرطان، وذلك من خلال التعاون العلمي بين الباحثين بالجامعة وأقرانهم من الجامعات الأخرى في مصر وخارجها، وينعكس أثره على المرضى والمجتمع ككل في محافظة الغربية وكافة أنحاء الجمهورية.

كان في استقبال خميس، الدكتور رفاعي مبارك المستشار المالي لرئيس الجامعة، والدكتور سمير رياض هلال نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أمجد عبدالرؤوف عميد كلية الطب، والدكتور محمد لبيب سالم مدير مركز التميز لأبحاث السرطان بالجامعة، ولفيف من قيادات الجامعة.