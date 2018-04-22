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الوطن

جامعة طنطا تحصد المركز الثالث في العزف الجماعي بمسابقة "إبداع"

منذ 25 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف
جامعة طنطا تحصد المركز الثالث في العزف الجماعي بمسابقة "إبداع"

جامعة طنطا

حصلت جامعة طنطا على المركز الثالث في مجال العزف الجماعي المتخصص بجائزة مالية قدرها 57 ألف جنيه، ضمن مسابقة إبداع في موسمها السادس لعام 2018، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة كل عام في مجالات مختلفة ويتنافس فيها 136 جامعة ومعهداً.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور مجدي سبع، أن تميز طلاب جامعة طنطا ليس بأمر جديد وإنما ما عهدناه عنهم دائمًا هو التفوق في مختلف المجالات العلمية والإبداعية.

وشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز على مسرح جامعة القاهرة الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي ، والدكتور مجدي وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا، وجمال حمزة، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، ورؤساء الجامعات المصرية، ومجموعة متميزة من الفنانين والشخصيات العامة.

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