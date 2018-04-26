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الوطن

الجندي: المعتدون على أراضي الدولة تكبدوا خسائر كبيرة.. ونقدر ذلك

منذ 27 دقيقة
كتب: محمود البدوي
الجندي: المعتدون على أراضي الدولة تكبدوا خسائر كبيرة.. ونقدر ذلك

أبو بكر الجندي

قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية تّمد يدها لواضعي اليد على أراضي الدولة من أجل تقنين أوضاعهم، حيث إن الدولة مقدرة أن هؤلاء الأشخاص تكبدوا أموالا كبيرة في تمهيد تلك الأراضي وجعلها مستصلحة للزراعة أو البناء.

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، أن الحكومة نجحت في استرداد مليون فدان من أراضي الدولة المعتدى عليها من أصل مليون و800 ألف فدان، مؤكدًا أن تلك الأرقام نهائية.

وأشار إلى أنه من الصعب إزالة المنازل التي يقطن فيها المعتدين على أراضي الدولة، وكذلك الدولة ترفض إزالة أي مزارع منتجة ، ولكن تسعى لتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن آخر مهلة لواضعي اليد هي 14 يونيو لأنه قانون مؤقت.

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