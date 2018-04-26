سعيد المصري يتسلم مهام عمله في المجلس الأعلى للثقافة

تسلم الدكتور سعيد المصري، اليوم الخميس، مهام عمله كأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وذلك خلفًا للدكتور حاتم ربيع، الذي انتهى ندبه في 23 أبريل من الشهر الجاري.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا بندب الدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة للعمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة لمدة عام من تاريخ صدور القرار.

جدير بالذكر أن الدكتور سعيد المصرى عمل أستاذا لعلم الاجتماع بجامعة الإمارات عام 2003 وجامعة البحرين 2004، كما شغل منصب مساعد وزير الثقافة لتطوير المنظومة الثقافية خلال عامى 2014 - 2015، عضو اللجنة العليا لصياغة رؤية مصر فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030، نال جائزة الأمم المتحدة للتميز فى التنمية البشرية عام 2013، الجائزة العربية للحفاظ على التراث عام 2014، له العديد من المؤلفات فى مجال الدراسات الثقافية منها "ثقافة الاستهلاك فى المجتمع المصرى، قيم الشباب فى مصر، قيم العمل وقيم المستقبل، سياسات إدماج التراث الثقافى فى التعليم" وغيرها من المؤلفات والكتابات العلمية.