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الوطن

نائب رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية بــ"شوشة"

منذ 26 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
نائب رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية بــ"شوشة"

نائب رئيس جامعة المنيا يزور مركز البحوث الزراعيه

أجرى الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، زيارة تفقدية لمركز التجارب والبحوث الزراعية بقرية شوشة بمركز سمالوط، للوقوف على آخر المستجدات بجميع قطاعاته، والتي تضم قطاع الفاكهة والخضر وقطاع المحاصيل وقطاع الإنتاج الحيواني، إلى جانب قطاع الآلات والمعدات والجانب البيطري بالمركز.

أشاد "جلال" بالدعم المستمر من رئيس الجامعة لتنمية وتطوير المركز، وتحقيق أهدافه نحو الاكتفاء الذاتي بالجامعة لتوفير المتطلبات الغذائية لطلاب المدن والمستشفيات الجامعية.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة يرافقه الدكتور السيد عبده عميد كلية الزراعة والدكتور عادل عبدالله عبدالغني وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء مجلس إدارة المركز، المساحات المزروعة بالبصل والقمح والبرسيم والزيتون والجوافة، وقطيع الفصائل الحيوانية والطيور المتوفرة بالمركز، إضافة إلى المساحات المزروعة بالصوب الزراعية، والمساحات المجهزة لزراعة الخضر.

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