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الوطن

نادية عبده: الإسكندرية والبحيرة مجهزتان جيدا للتصدي للسيول

اليوم AM 12:37
كتب: خالد الأسمر
نادية عبده: الإسكندرية والبحيرة مجهزتان جيدا للتصدي للسيول

نادية عبده

قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إنه من المعروف أن مصر لم تواجه من قبل هذه الكمية الكبيرة من الأمطار، كذلك من المعروف أن هناك أماكن كثيرة في مصر لم تكن مهيأة لتلقي هذه الأمطار.

وأضافت عبده، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن محافظة البحيرة والإسكندرية وقعتا في هذه المشكلة الكبيرة قبل عامين، ومنذ ذلك الوقت والمحافظتان جهزتا بالمعدات وغرف العمليات لتكون على أتم الاستعداد لمواجهة هذه الكوارث.

وأشارت محافظ البحيرة إلى، أن هذه الأزمة الحالية أكدت لكافة المحافظات أنها لابد وأن تكون جاهزة للتغييرات المناخية التي تطرأ على مصر، وأن تكون كافة المصارف سواء مصارف الأمطار أو المصارف الزراعية أو الصناعية كلها جاهزة بشكل جيد، لصرف كميات الأمطار الكبيرة التي تتعرض لها المحافظات.

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