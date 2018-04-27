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الوطن

"الفلاحين": السيسي يصنع المعجزات ويبني مصر من جديد

اليوم AM 01:48
كتب: محمود البدوي
"الفلاحين": السيسي يصنع المعجزات ويبني مصر من جديد

عادل زيدان

قال المهندس عادل زيدان، أمين اللجنة الاقتصادية بالنقابة العامة للفلاحين، إنه على الفلاح أن يعي أنه سيعاني من التعدي على الأراضي الصحراوية، مشيرا إلى أن بعض الفلاحين اعتدوا على الأرض الزراعية وحولوها إلى مبانٍ ومزارع، وهذه المباني أثرت على البنية التحتية للقرى، محذرا من حدوث كوارث نتيجة الضغط على البنية التحتية.

وأضاف "زيدان"، خلال حواره في برنامج "من سيزرع المليون" المُذاع على قناة "الصحة والجمال": "شبكة الصرف الصحي اللي بتخدم الـ 10 آلاف وحدة سكنية هي التي ستخدم أيضًا الـ 20 ألف وحدة التي تم بنائها خلال فترة الانفلات الأمني، وهذا سيؤثر بالطبع على البنية التحتية".

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق "معجزات"  فهو يحارب الإرهاب، ويحقق التنمية الشاملة ويغير سلوكيات المصريين ويقاوم الفكر العقيم ويعيد تصحيحه.

وتابع: "السيسي يبني مصر من جديد على أطراف صحرائها"، منوها أن السيسي ضحى بتاريخه عندما خاض تجربة زراعة الصحراء وتعميرها، وتحدى الجميع.

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