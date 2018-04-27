التحقيق مع 81 عاملا بمنشآت خدمية في كفر الزيات بالغربية

تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، في جولة مفاجئة، صباح اليوم، مستشفى كفر الزيات العام، والمركز الطبي الملحق بمبنى الإدارة الصحية، للوقوف على تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وخلال جولة رئيس المدينة بمستشفى كفر الزيات العام، رصد غياب وعدم تواجد 72 من قوة العاملين بالمستشفى عبارة عن "30 طبيبا و22 ممرضة و20 فنيا وإداريا" فأصدر قرار بإحالتهم للتحقيق، وتفقد أقسام المستشفى، "الاستقبال والباطنة والتغذية ووحدة الغسيل الكلوي"، للوقوف على سير العمل بها وتقديم الخدمات الطبية للمرضى، والتأكد من صحة وسلامة الأغذية المقدمة.

كما أجرى شعلان، زيارة مفاجئة على المركز الطبي الملحق بمبنى الإدارة الصحية، تبين غياب وعدم تواجد 9 من قوة العاملين بالمستشفى عبارة عن 6 أطباء و3 ممرضات، فأصدرا قرار بإحالتهم للتحقيق.