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الوطن

"ثقافة الغربية" يستعد لتقديم عروض نوادي وشرائح المسرح لهذا العام

منذ 32 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف:
"ثقافة الغربية" يستعد لتقديم عروض نوادي وشرائح المسرح لهذا العام

جابر سركيس

قال جابر سركيس، مدير ثقافة الغربية، إن فرع ثقافة الغربية، يستعد لتقديم ملحمة مسرحية ضمن عروض نوادي المسرح، والشرائح المسرحية لهذا العام، حيث تقدم 3 عروض شرائح مسرح بطنطا والمحلة.

وأضاف سركيس، في بيان صحفي اليوم، أن فرقة "قصر ثقافة المحلة" المسرحية تقدم العرض المسرحي "مشعلو الحرائق" إخراج محمد عباس بداية من الغد، على أن تستمر العروض على مدار 10 أيام على مسرح قصر ثقافة المحلة الكبرى، بينما يقدم قصر ثقافة غزل المحلة عرض بعنوان "حالة طوارئ" للمخرج سيد فجل على مسرح المرافق بشركة الغزل والنسيج بالمحلة.

وتستعد أيضا ثقافة الغربية لتقديم 10 عروض ضمن نوادي المسرح لهذا العام، في الفترة من 1 حتى 5 من مايو المقبل، حيث يقدم كل من قصر ثقافة المحلة 5 عروض من بينهم، "قعدة عرب" للمخرج حسين راشد، "مسافر ليل" إخراج وليد لطفي، "مذكرة المفتش جيفارا".

يبنما يقدم قصر ثقافة غزل المحلة 3 عروض بعنوان "صلاة الملائكة" إخراج هاني يسري، "في انتظار جودو" للمخرج محمد الشربيني ، "الساقطون" إخراج بسمة أشرف، ويقدم كل من قصر ثقافة طنطا وبيت ثقافة زفتى عرض واحد ضمن عروض نوادي المسرح بحضور لجان مشاهدة وتقيم للعروض.

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