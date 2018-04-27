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الوطن

وزير البيئة يتفقد أعمال نقل المخلفات إلى المدفن الصحي بمدينة السادات

منذ 29 دقيقة
كتب: محمود الحصري
وزير البيئة يتفقد أعمال نقل المخلفات إلى المدفن الصحي بمدينة السادات

وزير البيئة وسكرتير عام المنوفية يتفقدان أعمال دفن مخلفات مقلب أبو خريطة بالمدفن الصحى بمدينة السادات

تفقد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، أعمال دفن مخلفات مقلب أبو خريطة بالمدفن الصحي بكفر داوود بمدينة السادات، عقب زياتهم لمقلب أبو خريطة العمومي بشبين الكوم.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أسامة سعودي نائب مدير أمن المنوفية، والمهندس إبراهيم هندي ممثل الهيئة العربية للتصنيع، والفريق القائم على العمل بالمدفن.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي من السكرتير العام عن آلية سير العمل بالمدفن الصحي، وكيفية استقبال النفايات ودفنها بطرق صحية وآمنة، حيث أكد السكرتير العام على أنه تم تركيب 75 كشافا للعمل بالمدفن ليلاً ونهارا، وأن العمل يتم على مدار 24 ساعة لإنجاز العمل في أسرع وقت ممكن، وفقا للخطة الزمنية المحددة.

فيما أبدى الوزير إعجابه بانتظام سير العمل بالمدفن، وفقا للشروط الصحية والطرق العلمية للتعامل مع النفايات بما يحافظ على البيئة، ويحد من انتشار الروائح الكريهة، مؤكدا أنه بعد الانتهاء من عملية نقل ودفن المخلفات سيتم استغلال مساحة المدفن، بالتنسيق مع محافظة المنوفية لإنشاء حدائق عامة أو ملاعب للشباب للحفاظ على المظهر الحضاري وإيجاد متنفس للأهالي.

من جانبه أكد وزير البيئة، أن محافظة المنوفية تتمتع بوجود ظهير صحراوي يتم دفن المخلفات به وفق أحدث الطرق العلمية، بما يميزها عن باقي محافظات الجمهورية، موضحا استعداد وزارة البيئة لتنفيذ الخطط الموضوعة المسبقة لتحقيق وتعظيم الاستفادة الكبرى من هذه المخلفات، بما يحافظ على موارد الدولة، مضيفا أن وزارة التنمية المحلية تعد الجهة التنفيذية ووزارة البيئة الجهة الاستشارية، لتوفير كافة ما يلزم من مقومات للقضاء على هذه المقالب. 

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