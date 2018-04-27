مقتل 4 أشخاص شمالي شرق نيجيريا في هجوم لـ"بوكو حرام"

قتل أربعة أشخاص، على الأقل، خلال هجوم شنه عناصر من بوكو حرام على مدينة مايدوجوري الكبيرة في شمال شرق نيجيريا، كما أعلنت أجهزة الإغاثة الجمعة لوكالة "فرانس برس".

وكانت المعارك مع الجيش وميليشيات الدفاع الذاتي بدأت، مساء الخميس، في ضاحية مايدوجوري، فيما كان الجهاديون يحاولون، كما ذكرت مصادر متطابقة، الوصول إلى ثكنة غيوا التي يحتجز فيها عدد كبير من المتمردين.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال بشير جارجا من الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، "كان هناك مواطنون أبرياء، منهم 4 قتلى"، موضحا أن "عدد الجرحى ضئيل جدا، وليس بينهم حالات خطرة".

وأوضح أن 5 انتحاريين قتلوا أيضا عندما كانوا يطلقون متفجراتهم، وأعطت شرطة ولاية بورنو حصيلة أقل، إذ تحدثت عن قتيلين، أحدهما عنصر ميليشيا يقاتل إلى جانب الجيش ضد الجهاديين.

وقال قائد الشرطة داميان شوكوو في بيان، إن الضحايا والجثث نقلوا إلى مستشفى مايدوجوري. وعادت المنطقة إلى وضعها الطبيعي".