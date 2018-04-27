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الوطن

احتراق محصول قمح قبل حصاده في المنصورة واحتراق جرار زراعي ونفوق حمار

منذ 32 دقيقة
كتب: صالح رمضان
احتراق محصول قمح قبل حصاده في المنصورة واحتراق جرار زراعي ونفوق حمار

حريق قمح

شب حريق في أرض مزروعة بالقمح، أثناء "درس المحصول"، في قرية أويش الحجر مركز المنصورة، اليوم، ما تسبب في احتراق جرار زراعي، وعربتين كارو، ونفوق حمار، واحتراق كمية كبيرة من القمح.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد خالد الزيني، مأمور مركز المنصورة، ببلاغ لإدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل في أرض قمح بزمام "أويش الحجر".

انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الأرض ملك "عبدالرازق ع. ع." بحوض الثمانية بزمام أويش الحجر، وتمكنت بمساعدة الأهالي من محاصرة النيران، ومنع امتداداها لباقي الأرض الزراعية.

وبالفحص تبين أن شرارة خرجت من جرار زراعي ملك "محمد ع. ع."، أثناء "درس محصول القمح"، وتجميع كميات من القمح على عربتين كارو، ما تسبب في احتراق القمح الموجود عليهما، وتفحم إحدى العربتين والجرار الزراعي، بالإضافة إلي نفوق حمار.

تحفظت المباحث علي المكان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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