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الوطن

الوثائقي "غرفة لرجل" يشارك في "أيام القاهرة السينمائية" بحضور مخرجه

منذ 30 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
الوثائقي "غرفة لرجل" يشارك في "أيام القاهرة السينمائية" بحضور مخرجه

أفيش فيلم "غرفة لرجل"

حضر المخرج اللبناني، أنطوني الشدياق، عرض فيلمه الوثائقي "غرفة لرجل" الذي عُرض اليوم في سينما كريم ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة السينمائية، وتجاوب المخرج مع تفاعل الحضور.

تدور أحداث الفيلم حول صانع أفلام لبناني مثلي جنسياً يعيش مع أمه وأخته وكلبهم في منزل بضواحي بيروت ويحاول من خلال تجديد غرفته الخاصة، إعادة بناء هويته. مع دخول العمال إلى البيت وبدء العمل، يتوالى ظهور الكثير من الأسئلة الجديدة في عقل الشاب، وتعود مواجهات قديمة منسية للظهور، وتتطور المغامرة إلى ما أبعد من ذلك حين يتواصل المخرج مع والده الذي لم يتواصل معه منذ فترة طويلة، ليسأله عن جواز سفره الأرجنتيني الذي كان لديه حين كان طفلاً، وبعد دسنوات من الفُراق يبدأ الأب ونجله رحلة إلى أميركا الجنوبية بحثا ًعن روابطهما لأسرية.

الفيلم سيناريو وإخراج أنطوني الشدياق، إنتاج طلال المهنا، شركة لينكد برودكشن للإنتاج، شركة سيكام للإنتاج، وتوزيع شركة MAD Solutions، وقد حصل مشروع الفيلم منحة الإنتاج وما بعد الإنتاج من مؤسسة الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) ومنحة الإنتاج من مؤسسة الشاشة في بيروت، وشارك في المسابقة الرسمية بـمهرجان مونتريال الدولي للأفلام الوثائقية بكندا، ومهرجان الفيلم العربي برلين.

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