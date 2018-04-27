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الوطن

بكري: ترامب يسعى لسرقة ثروات العرب بذريعة الإنفاق على الحرب ضد الإرهاب

منذ 20 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
بكري: ترامب يسعى لسرقة ثروات العرب بذريعة الإنفاق على الحرب ضد الإرهاب

مصطفى بكري

وصف الإعلامي مصطفى بكري، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاستفزازية بعدما أعلن أن الحرب على الإرهاب كلفت أمريكا 7 تريليونات دولار، وأنه على العرب سداد الفاتورة.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن "ترامب" الذي يعتدي على الدول العربية بحجة تطهيرها من الإرهاب يطالب بدفع 7 تريليونات دولار. 

وقال "ترامب هايشفط ثروات العرب من بترول وغاز وثروات عشان ياخدوا اللي صرفوه.. ترامب ده أكبر لص في تاريخ العالم".

وأشار إلى أن الـ 7 تريليونات دولار هي قيمة ما تم نهبه وسرقته من قبل أمريكا والغرب من الدول العربية، خاصة في سوريا والعراق وليبيا.

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