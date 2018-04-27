بكري: ترامب يسعى لسرقة ثروات العرب بذريعة الإنفاق على الحرب ضد الإرهاب

وصف الإعلامي مصطفى بكري، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاستفزازية بعدما أعلن أن الحرب على الإرهاب كلفت أمريكا 7 تريليونات دولار، وأنه على العرب سداد الفاتورة.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن "ترامب" الذي يعتدي على الدول العربية بحجة تطهيرها من الإرهاب يطالب بدفع 7 تريليونات دولار.

وقال "ترامب هايشفط ثروات العرب من بترول وغاز وثروات عشان ياخدوا اللي صرفوه.. ترامب ده أكبر لص في تاريخ العالم".

وأشار إلى أن الـ 7 تريليونات دولار هي قيمة ما تم نهبه وسرقته من قبل أمريكا والغرب من الدول العربية، خاصة في سوريا والعراق وليبيا.