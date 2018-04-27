"امرأة من ذهب.. إعاقتي سر طاقتي".. أمسية بـ"الأعلى للثقافة".. الأحد

يعقد المجلس بأمانة الدكتور سعيد المصري، أمسية ثقافية بعنوان "امرأة من ذهب.. إعاقتي سر طاقتي"، وذلك يوم الأحد 29 أبريل الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، بمقر المجلس فى ساحة دار الأوبرا.

يدير الأمسية الدكتور نبيل هاشم، رئيس اللجنة العليا لمتحدي الإعاقة، ويقدمها الإعلامية أسماء طنطاوي، وتنظمها أمانة المؤتمرات بالمجلس، برئاسة وائل حسين.

وتسلط الأمسية الضوء على عدد من الموضوعات التي تعني بذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة، وإبراز النماذج النابغة من متحدي الإعاقة وتكريمهن.

ويتضمن برنامج الامسية مجموعة من المحاضرات يلقيها عدد من المتخصصات، حيث تتحدث الدكتورة علياء عامر حول" دور تكنولوجيا المعلومات فى تمكين دمج ذوى القدرات الخاصة، وتتحدث علا عمار عن "كيفية التعامل مع ذوى القدرات الخاصة"، كما تتحدث الدكتورة عزة يوسف، عن"دور الرعاية الصحية لذوى القدرات الخاصة"، وتقدم الدكتورة ميسون الفيومى، والدكتورة هدى الأنشاسى، نبذة عن كتاب "الذوق الرفيع للمرأة من أصحاب البصيرة".

ويتضمن برنامج الأمسية عرض مواهب وقدرات لذوى القدرات الخاصة فى الفن والثقافة، بالإضافة إلى تكريم كوكبة من المبدعات من ذوي القدرات الخاصة .