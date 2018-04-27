بالفيديو| برومو مسلسلات رمضان 2018 على شاشة "دي إم سي"

عرضت فضائية "دي إم سي" مجموعة من بروموهات مسلسلات رمضان التي ستعرض على شاشاتها ومن بينها مسلسل "نسر الصعيد"، بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.

مسلسل بالحجم العائلي بطولة الفنان يحيى الفخراني، وتأليف محمد رجاء، ومن إخراج هالة خليل.

مسلسل اختفاء بطولة الفنانة نيللي كريم، وتأليف أيمن مدحت، ومن إخراج أحمد مدحت.

مسلسل "أمر واقع" بطولة الفنان كريم فهمي وتأليف محمد رفعت ومن إخراج محمد أسامة.

مسلسل "الرحلة 710" بطولة الفنان باسل خياط ومن تأليف الكاتبة السورية نور شيشكلي والسيناريو والحوار لكلا من عمرو الدالي وأحمد وائل ومن إخراج حسام علي.