الجيش الثالث يكرم فريق عمل مستشفى سعاد كفافي برأس سدر

أكد اللواء ماجد عامر علي، رئيس مدينة رأس سدر، أن فريق العمل بمستشفى سعاد كفافي الميداني المتنقل قدم خدمات طبية لمواطني المدينة من كشف وعلاج وإجراء عمليات جراحية مجانا للمرة الثانية، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية التابعة لمستشفى سعاد كفافي يقبل عليها مواطني المدينة.

كما قدم رئيس المدينة الشكر للقوات المسلحة التي تدعم مواطني المدينة والتي ساهمت بايجابية لنجاح هذه القافلة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق الهدف من تواجدها بالمدينة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس المدينة اليوم، أثناء تكريم فريق عمل مستشفى سعاد كفافي الميداني.

وكرم اللواء عزالدين حسين من قيادة الجيش الثالث الميداني، نائبا عن اللواء محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميداني، فريق العمل بمستشفى سعاد كفافي المتنقل و التي انهت أعمالها اليوم بمدينة رأس سدر.