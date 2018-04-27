الحكومة تواجه الأمطار: استثمار 50 مليون متر مكعب من المياه ومراجعة خطوط وشبكات الكهرباء وغلق الأكشاك

أعلن عدد من الوزارات عن خطتها لاستغلال الأمطار الغزيرة التى شهدتها مصر خلال الأسبوع الماضى، بجانب الكشف عن خطة لمواجهة إمكانية تعرّض البلاد لموجة جديدة من الأمطار والطقس السيئ بدءاً من الاثنين المقبل، ولمدة 3 أيام.

من جانبها، أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، فى بيان اليوم، عن استثمار 50 مليون متر مكعب من مياه الأمطار التى شهدتها مصر خلال يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين بواقع 25 مليوناً تم ترشيدها وأخرى تم شحن الخزان الجوفى بها.

وأوضحت الوزارة أن كميات المياه الناجمة عن الأمطار التى سقطت اليوم وأمس ساهمت فى توفير نحو 25 مليون م3 من مياه الرى، إضافة إلى كمية مماثلة ساهمت فى شحن الخزان الجوفى فى الصحراء الغربية، موضحة أن «جميع المنشآت والمشروعات التى قامت بها الوزارة ساهمت فى استيعاب موجة الأمطار التى حدثت بكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها».

وقالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، إن التنبؤات الأولية تشير إلى حدوث موجة جديدة من الأمطار بدءاً من الاثنين المقبل ولمدة 3 أيام، مشيرة إلى أنه سيتم تحديث التنبؤ وفقاً لخرائط الأمطار الصادرة من مركز التنبؤ بقطاع التخطيط التابع للوزارة.

«عبدالعاطى» يوجّه باستمرار «حالة الاستنفار» لمواجهة السيول.. و«عبدالحميد»: مراجعة كفاءة 21 ألف بالوعة منتشرة فى العاصمة

وأضافت «السيد»، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، وجّه باستمرار حالة الاستنفار التى بدأتها الوزارة منذ شهر لمواجهة السيول وتوفير الاحتياجات المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات والتعامل مع السيول، مع التوجيه بضرورة متابعة أعمال التطهير والصيانة وحل مشكلات المياه على مدار الساعة، بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة.

من جانبه، قال المهندس خالد مدين، رئيس مصلحة الرى، إنه تم الانتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول وشبكات الترع والمصارف، لمجابهة السيول وفترة أقصى الاحتياجات، باستثمارات بلغت نحو 450 مليون جنيه.

وأضاف «مدين»، فى تصريحات، أنه يجرى تنفيذ مشروعات جديدة تشمل 46 سداً ونحو 40 بحيرة صناعية، و250 خزاناً أرضياً، و3 معابر أيرلندية باستثمارات بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من مشروعات حماية من السيول تشمل 119 سداً، ونحو 16 بحيرة صناعية ونحو 500 خزان أرضى، و5 قنوات صناعية، ونحو 5 معابر أيرلندية بهدف استيعاب مياه الأمطار والسيول، والاستفادة منها فى أعمال الرى بتكلفة مليار جنيه.

من جانبها، أعلنت جميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأعطال الفنية وانقطاعات التيار بسبب شدة هطول الأمطار والسيول وموجة الطقس السيئ التى مرت بها البلاد مؤخراً.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزير الدكتور محمد شاكر أصدر تعليماته لرؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء باتخاذ الإجراءات الفورية ومراجعة الخطوط والشبكات والمشروعات الموجودة فى مسارات مخرات السيول، خاصة فى المناطق الصحراوية والمكشوفة لحمايتها، حتى لا تتسبب فى انقطاعات التيار، مع تكثيف إزالة الأشجار لمنع تساقطها على خطوط الكهرباء.

وعلى صعيد المحليات، وجّه المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، اليوم، اللجان المشكّلة من هيئة النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء باستمرار عملية التطهير الكاملة ومراجعة كفاءة بالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة فى كل شوارع ومناطق العاصمة وعددها يتعدى 21 ألف بالوعة، علاوة على تنفيذ أعمال تطهير مخرات السيل الأربعة الموجودة جنوب القاهرة، بحيث تكون جاهزة دون عوائق فى حالة حدوث سيول أو سقوط الأمطار بكميات كبيرة، وحل المشكلات المتعلقة بكل بالوعة تم رصدها لتكون جاهزة دائماً لاستقبال هطول الأمطار.

وفى سياق متصل، قال اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن «المحافظة نجحت فى احتواء أزمة الأمطار الكثيفة التى شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين نتيجة سوء الأحوال الجوية».