برلماني عن أمطار القاهرة الجديدة: ما حدث هو انهيار للبنية التحتية

قال الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة القاهرة الجديدة، إن ما حدث في القاهرة الجديدة ليس السبب فيه نزول الأمطار فقط، موضحا أن البنية التحتية للمدينة ليست مؤهلة لاستيعاب الحجم السكاني الموجود فيها.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أن هناك ملايين المواطنين الساكنين أو عاملين بالقاهرة الجديدة، وليس جميعهم مسجل في بطاقة الرقم القومي الخاصة به، مشيرا إلى أن ما حدث في المدينة كارثة بكل المقاييس، وليست وليدة الأمس.

وتابع: "اتكلمنا كتير عن الفساد الموجود في التعاقد على البنية التحتية للمدينة سواء في محطات المياه أو الصرف الصحي، أنا تواصلت مع الجهات السيادية وطلبت منهم أن ينقذوا القاهرة الجديدة".

وواصل أنه لابد محاسبة كل من تعاقد على محطات رفع المياه ومحطات الصرف الصحي، متابعاِ: "اللي حصل امبارح هو انهيار للبنية التحتية، أنا مقدرتش أروح بيتي امبارح، وانا كنتي بدي محاضرة، والميه دخلت لحد القاعة".