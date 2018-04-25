تسجيل الدخول

الوطن

برلماني عن أمطار القاهرة الجديدة: ما حدث هو انهيار للبنية التحتية

أمس PM 11:45
كتب: عبد الرحمن خالد
برلماني عن أمطار القاهرة الجديدة: ما حدث هو انهيار للبنية التحتية

القاهرة الجديدة

قال الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة القاهرة الجديدة، إن ما حدث في القاهرة الجديدة ليس السبب فيه نزول الأمطار فقط، موضحا أن البنية التحتية للمدينة ليست مؤهلة لاستيعاب الحجم السكاني الموجود فيها.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أن هناك ملايين المواطنين الساكنين أو عاملين بالقاهرة الجديدة، وليس جميعهم مسجل في بطاقة الرقم القومي الخاصة به، مشيرا إلى أن ما حدث في المدينة كارثة بكل المقاييس، وليست وليدة الأمس.

وتابع: "اتكلمنا كتير عن الفساد الموجود في التعاقد على البنية التحتية للمدينة سواء في محطات المياه أو الصرف الصحي، أنا تواصلت مع الجهات السيادية وطلبت منهم أن ينقذوا القاهرة الجديدة".

وواصل أنه لابد محاسبة كل من تعاقد على محطات رفع المياه ومحطات الصرف الصحي، متابعاِ: "اللي حصل امبارح هو انهيار للبنية التحتية، أنا مقدرتش أروح بيتي امبارح، وانا كنتي بدي محاضرة، والميه دخلت لحد القاعة".

أخبار متعلقة

زيادة موازنة تطوير البنية التحتية إلى 100 مليار جنيه

زيادة موازنة تطوير البنية التحتية إلى 100 مليار جنيه
كانتيه: لا بد من مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية

كانتيه: لا بد من مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية
تحالف استراتيجي لتطبيق أحدث حلول البنية التحتية للمدن الذكية في مصر

تحالف استراتيجي لتطبيق أحدث حلول البنية التحتية للمدن الذكية في مصر
رئيس "جهاز السادات": طفرة تشهدها المدينة في مجال البنية التحتية

رئيس "جهاز السادات": طفرة تشهدها المدينة في مجال البنية التحتية
المسلماني: مصر شهدت تطورا في البنية التحتية والاقتصاد

المسلماني: مصر شهدت تطورا في البنية التحتية والاقتصاد
محلب يلتقي الحريري: مصر مستعدة لنقل تجربتها في مجال البنية التحتية

محلب يلتقي الحريري: مصر مستعدة لنقل تجربتها في مجال البنية التحتية
الجندي: إنفاق 800 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية خلال 4 سنوات

الجندي: إنفاق 800 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية خلال 4 سنوات
السيسي يؤكد لشركة "فيزا" تطوير البنية التحتية وتفعيل الاقتصاد الرقمي

السيسي يؤكد لشركة "فيزا" تطوير البنية التحتية وتفعيل الاقتصاد الرقمي

التعليقات

بايرن والريال.. «هاينكس وزيزو» يبحثان عن اللقب الثالث

أحدث الأخبار

أحمد موسى: انتظروا قرارات مهمة بعد جولة رئيس هيئة الرقابة بالتجمع

أحمد موسى: انتظروا قرارات مهمة بعد جولة رئيس هيئة الرقابة بالتجمع

"الأرصاد": سيول شديدة على وسط وجنوب سيناء اليوم

"الأرصاد": سيول شديدة على وسط وجنوب سيناء اليوم

نادين تتصدر البوستر الدعائي لـ"ليالي أوجيني"

نادين تتصدر البوستر الدعائي لـ"ليالي أوجيني"

"الحماية المدنية": إنقاذ الطلاب المحتجزين بوادي دجلة كان شبه مستحيلا

"الحماية المدنية": إنقاذ الطلاب المحتجزين بوادي دجلة كان شبه مستحيلا

تخصيص 20 فدانا لإنشاء مراكز قيادة آمنة في الوادي الجديد

تخصيص 20 فدانا لإنشاء مراكز قيادة آمنة في الوادي الجديد

اختيارات الوطن

الطقس السيئ يضرب مصر.. ونواب: «غرقنا فى شبر ميّه»

الطقس السيئ يضرب مصر.. ونواب: «غرقنا فى شبر ميّه»

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

"من قلبه وروحه مصري".. كيف تعامل محمد صلاح مع الإسرائيليين؟

حكاية 6 ساعات لإنقاذ العربات «الغرقانة» مجاناً

حكاية 6 ساعات لإنقاذ العربات «الغرقانة» مجاناً

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

«صقر السماء»: تحرير سيناء كان نقطة فارقة فى عمر الوطن

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

فنان بالأوبرا المصرية يكشف لـ"الوطن" استعدادات أول حفل في الرياض

الأكثر قراءة

عاجل