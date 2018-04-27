تسجيل الدخول

الوطن

"الري": سقوط 60 مليون متر مكعب أمطار على مصر الأيام الماضية

اليوم AM 12:40
كتب: محمود البدوي
"الري": سقوط 60 مليون متر مكعب أمطار على مصر الأيام الماضية

مياه الأمطار

قال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الري والموارد المائية، إن حجم مياه الأمطار التي سقطت على مصر خلال الأيام الماضية، قُدرت بـ60 مليون متر مكعب.

وأضاف الظاهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "دي إم سي"، أن نهر النيل والترع استقبل 25 مليون متر مكعب، والباقي سقط على المسطحات وتحول إلى خزان المياه الجوفية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الري والموارد المائية إلى، أن هناك تنبؤا بسقوط أمطار على المناطق الغربية لمصر، قد تمتد إلى شمال سيناء، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

أخبار متعلقة

الأمطار تتسبب في مصرع عامل صعقا بالكهرباء بالدقهلية

الأمطار تتسبب في مصرع عامل صعقا بالكهرباء بالدقهلية
خبير أرصاد: فرص سقوط الأمطار مازالت موجودة

خبير أرصاد: فرص سقوط الأمطار مازالت موجودة
"محلية النواب" عن الأمطار: الأزمات واردة.. وهيئة الأرصاد تستحق التحية

"محلية النواب" عن الأمطار: الأزمات واردة.. وهيئة الأرصاد تستحق التحية
متحدث "الوزراء": ملف الأمطار والسيول كان أولوية باجتماع مجلس المحافظين

متحدث "الوزراء": ملف الأمطار والسيول كان أولوية باجتماع مجلس المحافظين
الجندي: سنُحاسب المقصرين في "أزمة الأمطار".. ومعترفون بجسامة ما حدث

الجندي: سنُحاسب المقصرين في "أزمة الأمطار".. ومعترفون بجسامة ما حدث

التعليقات

القمة 116.. كلاسيكو الواقع والخيال الليلة

أحدث الأخبار

"الباز" عن "معاكسة" أيمن نور لعاملات الشرق: "عامل جامعة عربية للتحرش"

"الباز" عن "معاكسة" أيمن نور لعاملات الشرق: "عامل جامعة عربية للتحرش"

لماذا يعترض اللاعبون على حكام القمة المصريين و"يعظّمون" للخواجة؟

لماذا يعترض اللاعبون على حكام القمة المصريين و"يعظّمون" للخواجة؟

"الري": سقوط 60 مليون متر مكعب أمطار على مصر الأيام الماضية

"الري": سقوط 60 مليون متر مكعب أمطار على مصر الأيام الماضية

عزل 61 كيلو وصلات كهربائية هوائية بالوادي الجديد

عزل 61 كيلو وصلات كهربائية هوائية بالوادي الجديد

نادية عبده: الإسكندرية والبحيرة مجهزتان جيدا للتصدي للسيول

نادية عبده: الإسكندرية والبحيرة مجهزتان جيدا للتصدي للسيول

اختيارات الوطن

قالوا عنها ليست «قمة».. لاعبو الزمالك يثأرون لتاريخ الأبيض أمام الأهلي

قالوا عنها ليست «قمة».. لاعبو الزمالك يثأرون لتاريخ الأبيض أمام الأهلي

«الوطن» تحتفل بـ10 ملايين متابع على «فيس بوك» فى 6 سنوات

«الوطن» تحتفل بـ10 ملايين متابع على «فيس بوك» فى 6 سنوات

21 نصيحة يجب اتباعها إذا تعرضت السيارة للغرق بسبب الأمطار

21 نصيحة يجب اتباعها إذا تعرضت السيارة للغرق بسبب الأمطار

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

الأكثر قراءة

عاجل