"الري": سقوط 60 مليون متر مكعب أمطار على مصر الأيام الماضية

قال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الري والموارد المائية، إن حجم مياه الأمطار التي سقطت على مصر خلال الأيام الماضية، قُدرت بـ60 مليون متر مكعب.

وأضاف الظاهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "دي إم سي"، أن نهر النيل والترع استقبل 25 مليون متر مكعب، والباقي سقط على المسطحات وتحول إلى خزان المياه الجوفية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الري والموارد المائية إلى، أن هناك تنبؤا بسقوط أمطار على المناطق الغربية لمصر، قد تمتد إلى شمال سيناء، وذلك خلال الأسبوع المقبل.