سيدة تبكي على الهواء وتستغيث بالسيسي: "طليقي باع عيالي.. وعاوزة معاش"

استغاثت مواطنة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما باع طليقها 4 من أبنائها مقابل 40 ألف جنيه.

وقالت المواطنة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "خطفهم وباعهم، وقعدت أدور عليهم 4 سنين، والحمد لله قدرت ألاقيهم في دار بمنطقة الهرم".

وأضافت: "عايشة في الشارع، وممكن حد يستضيفني وخلاص، وقاعدة من 4 شهور مع العيال عند ناس نعرفهم".

وتابعت أنها لم تتمكن من الحصول على معاش من "تكافل وكرامة" لعدم امتلاكها لأي سكن ثابت أو وصل نور، كما تنص شروط وزارة التضامن.

وانهمرت السيدة في البكاء موجهة حديثها للرئيس عبدالفتاح السيسي: "والله ما هذل نفسي لوزارة التضامن تاني، أنا لي حق في البلد، أنا مواطنة مصرية وليّ حق في البلد، بس مش باخده، طب هو عنده استعداد يديني عداد نور عشان يبقى ليّ مكان".

وأردفت: "أنا مش طالبة حاجة من حد، لكن ده حقي على الدولة، زي ما هديها ابني بعد شهرين يخدم في الجيش".