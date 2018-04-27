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الوطن

سكان التجمع: «زى ما الرئيس حل أزمة الإسكندرية هيحل أزمتنا»

منذ 36 دقيقة
كتب: عبدالله عويس

من النسخة الورقية

العدد : 2190

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سكان التجمع: «زى ما الرئيس حل أزمة الإسكندرية هيحل أزمتنا»

عادل

كانت تنتظر ذلك التدخل على وجه الخصوص، لم يهمها تصريحات بعض المسئولين، ولا الوعود بحل أزمة مياه الأمطار فى محيط سكنها بالتجمع الخامس، حتى وعد الرئيس بأن الدولة ستُكثف جهودها لتلافى حوادث الآثار الناجمة عن الأمطار فى المستقبل مرة أخرى، وعادت بذاكرتها إلى نفس الوعد الذى وعده الرئيس بشأن الإسكندرية فى 2015، حين غرقت فى الأمطار، وبعد ذلك التوقيت مر الشتاء على الإسكندرية بسلام.

«كريم»: «طالما السيسى وعد يبقى هيوفى»

تسكن وردة أحمد بالتجمع، وعانت مثل بقية جيرانها من الآثار التى خلفها المطر، بدءاً من العربات التى غرقت فى الجراجات، والأسطح التى سقطت بفعل تراكم المياه، وغرق الشوارع وعدم القدرة على التحرّك، وطوال تلك الفترة والسيدة تنتظر مثل ذلك التصريح: «الناس كلها فاكرة إسكندرية لما كانت متدمرة، وبعدها الرئيس زارها وشاف اللى حصل، ووعد ساعتها بالحل»، تحكى السيدة، التى قرأت ما دوّن الرئيس عبدالفتاح السيسى على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» ونشرته: «طالما وعد بحاجة يبقى خلاص إن شاء الله الأزمة هتتحل، ومش هيبقى عندنا أزمات فى السنوات الجاية بفعل الأمطار»، قالتها وهى تُعدّد الأزمات التى مرت بها منذ سقوط الأمطار وغرق الشوارع المحيطة بها خلال الأيام الماضية.

«أتفهّم تماماً حالة المعاناة التى ألمت ببعض المصريين نتيجة الآثار الناجمة عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد عليه خلال اليومين الماضيين» يتذكر عادل كريم تلك الجملة التى كتبها الرئيس، واعتبر أن حديث الرئيس عن الأزمة أمر إيجابى، لأكثر من سبب: «علشان الناس اللى كانت بتقول إننا بندعى وبنضخّم المشكلة، وعلشان ده معناه أن الأجهزة هتتحرك لتلافى المشكلة بعدين»، يحكى الرجل الذى يرى أن مواسير الصرف متهالكة من الأساس، وبالتالى فإن كمية الأمطار التى سقطت لم تكن تلك المواسير لتستوعبها: «أنا ماعرفش بقى التدخل هيبقى شكله إيه، بس أنا متأكد إنه طالما الرئيس وعد يبقى أكيد فيه حل هيحصل». كان أحمد السبكى أحد سكان التجمع يخشى من الأمطار حال سقوطها مرة أخرى فى سنوات مقبلة، لكنه بعد وعد الرئيس واعتذار رئيس مجلس الوزراء يوقن أن المرات المقبلة لن تؤثر فى محيطه: «زى ما حصل فى إسكندرية هيحصل هنا».

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