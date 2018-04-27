بالصور| "الوطن" تستضيف ندوة صناع "الأب الروحي" الجزء الثاني

أقامت جريدة "الوطن"، منذ قليل، ندوة خاصة لشباب مسلسل الأب الروحي "الجزء الثاني"، الذى يعرض حاليا على قناة dmc.

وشارك في الندوة الفنانة، إيمان سلامة، ومحمد صلاح آدم، غفران محمد، غنوة محمد علي سليمان، نهال الرملي، ليلى حسين، وشريف البردولي.

وتناولت الندوة الحديث عن اختيار الفنانين بالمسلسل، وكيفية الاستعداد للشخصيات، وصعوبة تجسيدها، ثم التقط الجميع صورة تذكارية بعد انتهاء الندوة.

يذكر أن المسلسل أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرض الحلقات الأولى.

والعمل من بطولة سوسن بدر، وأحمد عبد العزيز، وحسن حسنى، ومحمد عز، ومحمد عادل، ومن إخراج تامر حمزة.