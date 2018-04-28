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الوطن

بالصور والفيديو| "التجمع" في 72 ساعة.. غرق وانهيارات وحيوانات غريبة

منذ 34 دقيقة
كتب: عبدالرحمن قناوي
بالصور والفيديو| "التجمع" في 72 ساعة.. غرق وانهيارات وحيوانات غريبة

غرق التجمع

شهدت مصر خلال الـ72 ساعة الماضية موجة من الطقس السيىء، ضربت معظم أنحاء الجمهورية، حيث سقطت أمطار شديدة على مناطق عديدة من الجمهورية أدت لغرق الشوارع، وصاحبها انهيارات وحوادث كثيرة.

منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، كانت إحدى أكثر المناطق تضرراً من موجة الطقس السيء، حيث تحولت شوارع المدينة إلى بحيرات مياه أغرقت السيارات ودخلت المياه المحال التجارية، وساد الظلام بعد أن انقطعت التيار الكهربائي تماماً.

"المولات" الكبيرة والشهيرة بالتجمع لم تسلم من الأمطار الشديدة المصحوبة بالبرق والرعد، حيث انهار جزء من سقف مول سنتر 90 الشهير بالتجمع الخامس، وغرق مدخل "فيوتشر مول" بالتجمع الثالث.

موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" شارك أيضاً في أزمة التجمع الخامس، حيث تداول مستخدمو الموقع عدداً من "الفيديوهات" للمياه التي تغمر شوارع المدينة، وعكف البعض الآخر على السخرية من سكان النجمع الذين أغرقتهم مياه الأمطار، رغم أن المدينة تعتبر من المناطق الراقية.

استغاثات عديدة وجهها سكان التجمع عبر حساباتهم على "فيس بوك"، بسبب اقتحام المياه لمنازلهم، أبرزها استغاثة الفنانة نشوى مصطفى، التي صرخت عبر الموقع طالبةً إنقاذها من الغرق، بعد أن ملأت المياه منزلها.

الأمطار أيضاً تسببت في سقوط نحو 15 مترا عرض من سور الغابة المتحجرة بالتجمع الخامس، بعدما جرفت المياه الرمال وتسببت في حمل زائد على سور المحمية ما تسبب في سقوطه، الأمر الذي جعل وزارة البيئة، تهيب بالمواطنين في بيانٍ رسميٍ، بالإبلاغ الفوري عن رصد أية كائنات غير معتادة في المناطق السكنية المحيطة بالمحمية.

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