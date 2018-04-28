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الوطن

"الأرصاد": طقس اليوم معتدل على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

منذ 19 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"الأرصاد": طقس اليوم معتدل على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الطقس

يتوقع خبراء الأرصاد، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا. 

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ32 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 18 درجة مئوية.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت القرموطي"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر فضائية "النهار"، إن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، لافتًا إلى أنه ستصل إلى 37 درجة مئوية يوم الإثنين المقبل، لافتًا إلى أن الأمطار ستسقط مرة أخرى، ولكن بكميات أقل، نافيًا أن يتكرر ما حدث قبل يومين مرة أخرى. 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

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