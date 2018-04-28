"الأتوبيس الطائر" يتفقد امتحانات صفوف النقل في أسيوط

ترأس صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم، مبادرة "الإتوبيس الطائر" لتفقد ومتابعة لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في أول أيامها، للاطمئنان على الحالة العامة للامتحانات، والوقوف على مدى الانضباط، والنظام داخل اللجان.

ورافق وكيل الوزارة في الإتوبيس الطائر كلا من "محمد النمر مدير عام التعليم الفني، ومديرو إدارات التعليم العام "ابتدائي، إعدادي، ثانوي، مدير إدارة التربية الخاصة، وأعضاء المتابعة الميدانية وتوجيه المالي والإداري وزار وكيل الوزارة ومرافقوه عدد من لجان المدارس التابعة لإدارة أبو تيج التعليمية وشملت مدارس "أحمد حسن الباقورى الإعدادية، ونزلة باقور الابتدائية، وجمال العطيفي الثانوية، والشاعر محمود حسن إسماعيل الثانوية بالنخيلة، والصنايع الميكانيكية، والأقباط الابتدائية".

وأطمأن وكيل الوزارة على انتظام اللجان وحسن سير الامتحانات، واستقرارها واستفسر من الطلاب على مستوى الامتحان، وعدم خروجه عن المقرر الدراسي.

ووجه فتحي، بضرورة المتابعة المستمرة للجان الامتحانات لضمان توفير الراحة بشكل دائم للطلاب مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطالب أداء امتحانه بيسر وسهولة.

وأشار إلى أن هناك تعليمات واضحة لجميع الكنترولات بأن تتم عملية التصحيح والمراجعة والرصد بدقة متناهية حتى لا يظلم طالب واحد، مؤكدا حرص المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على أن يحصل كل طالب على حقه في ورقة الإجابة مع مراعاة الدقة في التصحيح.

وفي سياق متصل منح وكيل الوزارة "سيد عبد اللطيف" مدير مدرسة الشاعر محمود حسن إسماعيل الثانوية بالنخيلة، شهادة تقدير على ما لمسه من انضباط وأداء متميز لسير لجنة الامتحانات بالمدرسة وأعمال الكنترول بها.

وأكد وكيل الوزارة، انتظام سير الامتحانات في أول أيامها، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق أي شكاوى، لافتا إلى التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب وزائرة صحية بكل لجنة لتوفير الرعاية الصحية للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحانات.

يشار إلى أنه يؤدي، اليوم، طلاب الصفين الثاني والثالث الابتدائي والأول الإعدادي الامتحانات في مواد اللغة العربية والدين، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة اللغة الغربية ورقة أولى وثانية، وطلاب التربية الخاصة الصفين الأول الإعدادي والأول والثاني الثانوي "نور مكفوفين" في مادة اللغة العربية ورقة أولى وثانية، كما يؤدي طلاب التعليم الفني "مزدوج" محاسبة شركات أشخاص.