تجديد حبس حارس عقار 15 يوما بتهمة السرقة في الجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس حارس عقار 15 يوما بتهمة السرقة.

كانت نيابة العجوزة، تحت إشراف المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، لغز سرقة رجل أعمال كويتي، بمنطقة العجوزة، وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي أجريت بمعرفة اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب شلبي رئيس المباحث الجنائية لقطاع ِشمال الجيزة، بأن بلاغا ورد من رجل أعمال كويتي، 51 سنة، أنه استأجر شقة في منطقة المهندسين عقب وصوله القاهرة، منذ أسبوع، وتفاجأ بسرقة 20 ألف جنيه وألف دولار من داخل غرفة النوم عقب ترك الشقة لمدة 5 ساعات.

وأوضحت التحريات التي قادها العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم أحمد الوليلي، وكيل فرقة مباحث وسط الجيزة، أنه فور تلقي البلاغ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار، وأنه ارتكب الواقعة عن طريق مفتاح مصطنع، واستولى على المسروقات.

وتبين من الفحص، أن حارس العقار سبق اتهامه في قضية تسهيل دعارة، والتحفظ على المتهم، وأمر اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق