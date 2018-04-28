"العليا للحج": لن يتم مد فترة تسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي

قال أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج التابعة لوزارة السياحة، إنه لن يتم تمديد موعد إغلاق باب تسجيل المتقدمين للحج السياحي، والذي من المقرر أن يغلق منتصف الليل.

وأضاف إبراهيم، لـ"الوطن"، أن اللجنة العليا ملتزمة بالتوقيتات التي حددتها السلطات السعودية للانتهاء من إجراءات الحج، مشيرا إلى أن ارتفاع أعداد المتقدمين للحج هذا العام جاء مفاجئا، فتوقع الجميع أن تقل الأعداد نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر وزيادة أسعار البرامج 15% عن العام الماضي.

يذكر أن أعداد المتقدمين للحج بلغ حتى الآن 120 ألفا، فيما سجلت الأعداد العام الماضي 108 آلاف.