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الوطن

بالصور| رفع 7 أطنان مخلفات من حي مبارك القديم في طور سيناء

منذ 36 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
بالصور| رفع 7 أطنان مخلفات من حي مبارك القديم في طور سيناء

حملة نظافة بحي مبارك القديم

شنَّ رجال الوحدة المحلية لمجلس مدينة طور سيناء، حملة نظافة، اليوم، لإزالة القمامة ومخلفات البناء، حيث أكد المحاسب فوزي همام رئيس المدينة، أنها استهدفت حي مبارك القديم بمنطقة توشكى.

وقال إن الحملة، تستهدف رفع جميع مخلفات البناء وتقليم الأشجار والقمامة، منعا لتكاثر الذباب والناموس، وخاصة أننا في بداية فصل الصيف، مشيرا إلى أن 3 لوادر ومثلها سيارات نقل كبيرة، رفعت أكثر من 7 أطنان مخلفات.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على أصحاب المحلات والمقاهي بالحفاظ على مستوى النظافة، وضع المخلفات في صناديق القمامة.

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