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الوطن

"أهمية التطعيمات ودورها في الوقاية من الأمراض" بمستوصف صدر المحلة

منذ 7 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
"أهمية التطعيمات ودورها في الوقاية من الأمراض" بمستوصف صدر المحلة

ندوة حولة "أهمية التطعيمات ودورها فى الوقاية من الأمراض"بمستوصف المحلة

عقد اليوم، ندوة حول أهمية التطعيمات ودورها في الوقاية من الأمراض بمستوصف صدر المحلة، بحضور الدكتور إيمان غالي، مدير الثقافة الصحية بالإدارة، والدكتور كمال ماضي مدير الطب الوقائي، والدكتور حازم جبر، مدير التطعيمات.

جاء ذلك في إطار فعاليات الأسبوع العالمي للتطعيمات والتي تجري خلال الفترة من 24 حتى 30 أبريل.

أشرف على الندوة الدكتور ماهر راشد، مدير الإدارة، والدكتورة إيمان معتوق، مدير الطب الوقائي بالمديرية، والدكتورة أماني الحبشي مدير التطعيمات بالمديرية.

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