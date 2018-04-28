تسجيل الدخول

الوطن

 ضبط مبيض محارة أثناء التنقيب عن الآثار بقليوب

منذ 33 دقيقة
كتب: حسن صالح
 ضبط مبيض محارة أثناء التنقيب عن الآثار بقليوب

مديرية امن القليوبية

القت مباحث القليوبية، القبض على مبيض محارة، لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار في منزله  بمدينة قليوب، وجرى التحفظ على المنزل وأدوات الحفر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم علاء عطية، رئيس مباحث قسم قليوب، بلاغًا من الأهالي يفيد بحفر أحد الأشخاص والتنقيب عن آثار بمنزل بناحية ترعه النحاس دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء إيهاب خيرت، مدير الأمن، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وبالانتقال والفحص جرى ضبط المدعو "إبراهيم. م"، 30 سنة، مبيض محارة، أثناء حفره وتنقيبه بمنزله، وتبين وجود حفره بالطابق الأرضي بعمق 8 أمتار تقريبًا.

كما جرى ضبط الأدوات والتحفظ عليهم، وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله وتم التحفظ على المكان وتعيين الحراسة اللازمة عليه، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أخبار متعلقة
مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار في دمياط

مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار في دمياط
تشريح جثة شاب لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار في عين شمس

تشريح جثة شاب لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار في عين شمس
ضبط صاحب مدبغة وعامل أثناء التنقيب عن الآثار في مصر القديمة

ضبط صاحب مدبغة وعامل أثناء التنقيب عن الآثار في مصر القديمة
انهيار حفرة بعمق 10 أمتار على مواطنين أثناء التنقيب عن الآثار بقنا

انهيار حفرة بعمق 10 أمتار على مواطنين أثناء التنقيب عن الآثار بقنا
انتشال جثتين من حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بقنا

انتشال جثتين من حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بقنا
مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار بالبحيرة

مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار بالبحيرة
ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالقناطر

ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالقناطر
ضبط 4 متهمين أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في عين شمس

ضبط 4 متهمين أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في عين شمس
مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في أطفيح

مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في أطفيح

التعليقات

أحدث الأخبار

اقتراح في الجزائر بحذف سورة "الإخلاص" من المناهج يثير الجدل

اقتراح في الجزائر بحذف سورة "الإخلاص" من المناهج يثير الجدل

بعد الإعلان عنها.. 9 معلومات عن أول محطة روسية نووية عائمة

بعد الإعلان عنها.. 9 معلومات عن أول محطة روسية نووية عائمة

افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير محطة معالجة "صرف فوه" بالرميلي

افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير محطة معالجة "صرف فوه" بالرميلي

استقالة أمانة "حماة الوطن" بإيتاى البارود بسبب "تصرفات أمين المحافظة"

استقالة أمانة "حماة الوطن" بإيتاى البارود بسبب "تصرفات أمين المحافظة"

رئيس "MBC": عدم طرح "برومو" برنامج رامز جلال احتراما لرغبة فريق العمل

رئيس "MBC": عدم طرح "برومو" برنامج رامز جلال احتراما لرغبة فريق العمل

اختيارات الوطن

بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام ستوك

بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام ستوك

«حلمه يرفرف بره السور».. المطر ينصر «أطفال شعفاط» على «عازل الاحتلال»

«حلمه يرفرف بره السور».. المطر ينصر «أطفال شعفاط» على «عازل الاحتلال»

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

"طوقان" الوجه الآخر للحياة بغزة: الكلمة أقوى من البندقية

"طوقان" الوجه الآخر للحياة بغزة: الكلمة أقوى من البندقية

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

الأكثر قراءة

عاجل