 ضبط مبيض محارة أثناء التنقيب عن الآثار بقليوب

القت مباحث القليوبية، القبض على مبيض محارة، لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار في منزله بمدينة قليوب، وجرى التحفظ على المنزل وأدوات الحفر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم علاء عطية، رئيس مباحث قسم قليوب، بلاغًا من الأهالي يفيد بحفر أحد الأشخاص والتنقيب عن آثار بمنزل بناحية ترعه النحاس دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء إيهاب خيرت، مدير الأمن، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وبالانتقال والفحص جرى ضبط المدعو "إبراهيم. م"، 30 سنة، مبيض محارة، أثناء حفره وتنقيبه بمنزله، وتبين وجود حفره بالطابق الأرضي بعمق 8 أمتار تقريبًا.

كما جرى ضبط الأدوات والتحفظ عليهم، وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله وتم التحفظ على المكان وتعيين الحراسة اللازمة عليه، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.