محافظ قنا يستقبل "أصدقاء مرضى الجذام" بعد انتهاء أعمال القافلة الصحية

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم، أعضاء فريق "أصدقاء مرضي الجذام"، وذلك بعد الانتهاء من أعمال القافلة الصحية التي نظمها الفريق بمستشفى الأمراض الجلدية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن خضاري، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد جلال، منسق عام الفريق، والدكتور أحمد عبدالفتاح فكري، مدير مستشفى الأمراض الجلدية بقنا.

وأكد محافظ قنا أن أعضاء فريق أصدقاء مرضي الجذام وزعوا عدد من المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية اللازمة لرعاية مرضى الجذام وشملت المساعدات أجهزة لقياس الذبذبات وأجهزة لقياس الضغط وجهاز اوتوكلاف، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوية ومساعدات غذائية وملابس للأطفال وجهاز للعرائس من مرضي الجذام.

ووجه المحافظ خالص شكره وتقديره لأعضاء الفريق لاهتمامهم ورعايتهم وتوفير الدعم اللازم لهذه الفئة الخاصة من المرضي، مثنيًا على الدور الذي تنفذه مؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجالات التنموية والخدمية بالتعاون مع القطاع الحكومي.