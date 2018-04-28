محافظ قنا يفتتح منافذ بيع منتجات جهاز الخدمة الوطنية بمدينتي قنا وقوص

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء أركان حرب ناجي أحمد فؤاد، رئيس مجلس إدارة شركة كوين للمكرونة بجهاز الخدمة الوطنية، مساء اليوم، منفذين ثابتين لبيع منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمدينتي قنا وقوص، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأوضح محافظ قنا أنه جرى افتتاح المنفذ الأول بنزل الشباب بمدينة قنا، والمنفذ الثاني بقرية الحراجية بمركز قوص، لافتًا أن إجمالي المنافذ التي جرى افتتاحها اليوم 6 منافذ لبيع السلع والمنتجات الغذائية ، مشيرًا أن التوسع في افتتاح تلك المنافذ يأتي في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد الهجان أن المنافذ تبيع السلع الغذائية الأساسية منها الزيت، والسكر، واللحوم، والفراخ، والأسماك، والأرز، والمكرونة، والعديد من السلع الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة عن الأسواق لتخفيف العبء عن المواطنين خاصة محدودي الدخل، متقدمًا بخالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة لدورها الراد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.