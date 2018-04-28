محافظ كفر الشيخ: إنشاء الطرق والكباري من أهم مقومات الاستثمار

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إن أعمال إنشاء الطرق والكباري من أهم مقومات الاستثمار بالمحافظة، وأن المحافظة بها حاليًا عدد من الطرق والمحاور المرورية السريعة الموازية للطريق الدولي الساحلي والتي تربط جميع مراكز ومدن المحافظة بعضها البعض من ناحية والطريق الدولي الساحلي من ناحية أخرى، لتسهيل نقل الانتاج من الحاصلات الزراعية والأسماك والحركة التجارية المتبادلة بين محافظات الجمهورية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأبناء كفرالشيخ.

جاء ذلك خلال تفقده، أعمال إنشاء المرحلة الثانية، اليوم، بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس محسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، والمهندس على عبدالستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الاسكان بكفرالشيخ، واللواء شكري الجندي، والدكتورة هالة ابوالسعد، والمحاسب فتحي الشرقاوي، والمحاسب علاء سلام، أعضاء مجلس النواب، واللواء ممدوح السعيد، مدير عام المشروعات، والعميد عماد الدين ابوالنور، مساعد مدير الامن، والقيادات التنفيذية والشعبية بفوه.

وتفقد المحافظ مزلقان فوه الغربى "محمد خليل"، والذي يتم إنشائه لتسهيل حركة المرور من كوبري فوه المحمودية العلوي إلى باقي توابع مركز ومدينة فوه، وذلك لتحسين الخدمات للمواطنين ومواجهة التكدس المرورى في أوقات الذروة بمدينة فوه، مكلفاً بسرعة الانتهاء من التنفيذ طبقاً للجدول الزمنى المقرر.