السيطرة على حريق محدود بمزرعة دواجن في بني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع بمزرعة دواجن بعزبة المعاتيق التابعة لمجلس قروى النويرة بمركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بمزرعة دواجن بعزبة المعاتيق.

وانتقلت سيارة إطفاء من قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن، وسيارتي إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف، إلى مكان الحريق، وجرى السيطرة عليه، وعملت قوات الحماية المدنية تبريد التبريد لمنع اشتعال النيران مرة أخرى دون، ولم يتسبب الحريق في أي خسائر في الأرواح أو وجود إصابات.