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الوطن

"الأرصاد": موجة من البرق والرعد في القاهرة الإثنين المقبل

اليوم AM 12:17
كتب: محمود البدوي
"الأرصاد": موجة من البرق والرعد في القاهرة الإثنين المقبل

أحمد عبد العال

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن قطاع المرور في وزارة الداخلية، من أكثر الجهات اهتماماً بإخطارات الهيئة.

وأوضح أنه تم إرسال بيان جديد عن الحالة الجوية والتي ستبدأ غدا بارتفاع في درجات الحرارة وستشهد نشاطاً للرياح وأمطار تبدأ من الجانب الغربي البلاد، مساء الأحد، وستمتد إلى الداخل والقاهرة اعتباراً من يوم الاثنين، وقد تصل إلى حد السيول على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وأضاف "عبدالعال"، خلال حواره في برنامج " ساعة من مصر"، على قناة "الغد"، أنه من المتوقع أن الأمطار على القاهرة لن تكون بنفس قوة الموجة الأخيرة، إلا أنه سيكون هناك موجة من البرق والرعد.

وطالب المصريين بالعودة إلى استخدام المظلات "الشمسية" مرة أخرى وتجنب الشمس المباشرة لفترات طويلة، وستصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 38 درجة، على أن تنتهي الموجة يوم الأربعاء.

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