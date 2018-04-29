غدا.. نظر طعن يطالب بإلغاء قرار تشكيل لجنة الوصاية على نادي الزمالك

تنظر غدا الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، للمطالبة بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادى الزمالك.

اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.

وقدم مرتضى منصور فى دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادى الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعيبه والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادى.

كما قدم صورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في 4 أغسطس 2015 أكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره في دعواه.

وأضاف أن اللائحة الداخلية للنادي تنص على أن رئيس مجلس الإدارة هو من يوقع العقود والشيكات كما يجب موافقة مجلس الإدارة على الشيكات وهى التى اعتمدتها الحكومة متمثلة في وزير الرياضة، وأنه قدم ما يفيد أن الشيكات المتهم بالتوقيع عليها موقعه من حسن مسعود.