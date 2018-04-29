تسجيل الدخول

الوطن

غدا.. نظر طعن يطالب بإلغاء قرار تشكيل لجنة الوصاية على نادي الزمالك

اليوم AM 01:30
كتب: محمد عيسى
غدا.. نظر طعن يطالب بإلغاء قرار تشكيل لجنة الوصاية على نادي الزمالك

مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك

تنظر غدا الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، للمطالبة بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادى الزمالك.

اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.

وقدم مرتضى منصور فى دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادى الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعيبه والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادى.

كما قدم صورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في 4 أغسطس 2015 أكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره في دعواه.

وأضاف أن اللائحة الداخلية للنادي تنص على أن رئيس مجلس الإدارة هو من يوقع العقود والشيكات كما يجب موافقة مجلس الإدارة على الشيكات وهى التى اعتمدتها الحكومة متمثلة في وزير الرياضة، وأنه قدم ما يفيد أن الشيكات المتهم بالتوقيع عليها موقعه من حسن مسعود.

أخبار متعلقة

تقرأ غدا في عدد "الوطن".. ثورة ضد "مرتضى"

تقرأ غدا في عدد "الوطن".. ثورة ضد "مرتضى"
عمومية الزمالك تثور ضد «مرتضى» لمنع أصحاب العضويات المستثناة من دخول النادى وطردهم من المقر ليلاً

عمومية الزمالك تثور ضد «مرتضى» لمنع أصحاب العضويات المستثناة من دخول النادى وطردهم من المقر ليلاً
غدا.. نظر وقف "على مسئوليتي" ومنع "موسى" و"مرتضى" من الظهور إعلاميا

غدا.. نظر وقف "على مسئوليتي" ومنع "موسى" و"مرتضى" من الظهور إعلاميا
وزير الرياضة ردًا على هجوم مرتضى: "ولا اعرف حاجة"

وزير الرياضة ردًا على هجوم مرتضى: "ولا اعرف حاجة"
مرتضى يهاجم الجبلاية بسبب حكم «القمة 116»

مرتضى يهاجم الجبلاية بسبب حكم «القمة 116»
تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك لـ٣ أكتوبر

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك لـ٣ أكتوبر

التعليقات

أحدث الأخبار

وكيل الأزهر سابقا: مصر كانت مصدرا لقراء القرآن بعكس الوقت الحالي

وكيل الأزهر سابقا: مصر كانت مصدرا لقراء القرآن بعكس الوقت الحالي

غدا.. نظر طعن يطالب بإلغاء قرار تشكيل لجنة الوصاية على نادي الزمالك

غدا.. نظر طعن يطالب بإلغاء قرار تشكيل لجنة الوصاية على نادي الزمالك

بعد مقترحات برلمانية.. ماذا يعني تطبيق روسيا عقوبات جوابية على أمريكا؟

بعد مقترحات برلمانية.. ماذا يعني تطبيق روسيا عقوبات جوابية على أمريكا؟

وفد من "قضايا الدولة" يشارك في حفل تخرج طلاب حقوق القاهرة

وفد من "قضايا الدولة" يشارك في حفل تخرج طلاب حقوق القاهرة

عمرو أديب: "نص اللي بيتفرجوا عليا ميعرفوش حرب أكتوبر كانت سنة كام"

عمرو أديب: "نص اللي بيتفرجوا عليا ميعرفوش حرب أكتوبر كانت سنة كام"

اختيارات الوطن

بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام ستوك

بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام ستوك

«حلمه يرفرف بره السور».. المطر ينصر «أطفال شعفاط» على «عازل الاحتلال»

«حلمه يرفرف بره السور».. المطر ينصر «أطفال شعفاط» على «عازل الاحتلال»

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

"طوقان" الوجه الآخر للحياة بغزة: الكلمة أقوى من البندقية

"طوقان" الوجه الآخر للحياة بغزة: الكلمة أقوى من البندقية

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

الأكثر قراءة

عاجل