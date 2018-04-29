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الوطن

جامعة دمنهور: طلابنا يتدربون بالمصانع والشركات لتأهيلهم لسوق العمل

منذ 50 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
جامعة دمنهور: طلابنا يتدربون بالمصانع والشركات لتأهيلهم لسوق العمل

عبيد صالح

قال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن الجامعة تنظم دورات تدريبية للطلاب للعمل في المصانع والشركات، لتأهيلهم ورفع مهارتهم للدفع بهم إلى سوق العمل.

وأضاف عبيد، خلال استضافته مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الجامعة لديها طلاب لديهم مشروعات خاصة بهم "مشروعات التخرج"، أغلبها بها حلول واقعية لبعض المشكلات بمحافظة البحيرة بشكل علمي جيد.

وأشار رئيس جامعة دمنهور إلى، أن الجامعة تعمل داخل منظومة متكاملة ولديها استبيانات على موقع الجامعة، للطلاب، عن مستوى الأساتذة والمناهج.

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