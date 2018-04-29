شيخ مجاهدي سيناء: السيسي أعطاني وعودا بتطهير سيناء من الإرهاب قريبا

قال الشيخ حسن خلف شيخ مجاهدي سيناء، إنه يريد أن يعي كل مصري أن مصر دولة بنيت على أكتاف رجال رحلوا عن عالمنا، ويريد أن يعرف كل مصري ما فعله هؤلاء الرجال وكيف أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن، كي يعرفوا أن الوطن لم يصل للاستقرار بسهولة.

وأضاف خلف خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أنه يحزن جدا عندما يرى الشباب من الجيل الجديد لا يعرف شيء عن حرب أكتوبر وتفاصيل حرب أكتوبر والتفاصيل التي بذلها الأبطال في الدفاع عن هذا البلد، لأن من ليس تاريخ ليس له مستقبل.

وتابع خلف أن جهل الأجيال بحرب أكتوبر وتفاصيلها هو قصور من الدولة، وقصور من الإعلام والسياسات، لأن مصر عاشت فترة استرخاء مميتة بعد حرب أكتوبر ونسي الشعب الأبطال والرجال، ونسينا من دافعوا عن هذه البلد.

واستكمل خلف أنه يريد أن يكون هناك مسلسلات وأفلام تذكر الأجيال الجديدة بتاريخهم، "نفسي الناس تصحى وترجع لتاريخها"، موضحا أن حديثه مع الرئيس هو نفس الكلام الذي قيل على الهواء مباشرة، ولكنه عندما قابله وسلم عليه تكلموا عن الأوضاع في سيناء وأعطاني وعود أن سيناء قريبا ستكون خالية من الإرهاب.