السيسي: حجم التقدم لشهادة "أمان" متواضع جدا.. وعايز أطمن على العمال

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن "سعادتي كبيرة للغاية لتطبيق منظومة حماية اجتماعية متكاملة، نعمل باستمرار على تطويرها وتحديثها تشمل المستحقين".

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال اليوم، أنه "لن يشعر أحد بالظلم في وطنه، وأن الجميع شعروا أن مصر بينما تمضي نحو المستقبل لا تنسى أحدًا من أبنائها".

وأوضح السيسي أنه على مدى سنوات 4 طبقت الدولة منظومة تكافل وكرامة التي يستفيد منها ملايين الأسر، لتعيش حياة كريمة بعد طول معاناة وكذلك شهادة أمان.

وتابع: "أنا كنت بتابع حجم ما تم التقدم بيه في الشهادة، وأنا بقول إنه حتى الآن حجم متواضع جدا وأنا لما سألت قالوا إن فيه شركات كبيرة بالفعل تؤمن على العاملين والعاملات اللي بيعملوا فيها وبالتالي هما ماتقدموش".

وأستكمل: "أنا ماقدرش في النقطة دي أتكلم غير إن أنا عايز أطمن إن الشركات الكبيرة في القطاع الخاص مأمنة على عمالها ده طبعا الدولة تأكد لي ده بالتنسيق مع الشركات".

واستطرد: "بقيت العمالة الموسمية أرجوا من حضراتكم والكلام ده ليا وللدولة وللقطاع الخاص ولكل من يهمه الأمر، إن أحنا نتقدم بمعدلات أكتر من اللي اتحققت حتى الآن".