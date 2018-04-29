تسجيل الدخول

الوطن

السيسي: حجم التقدم لشهادة "أمان" متواضع جدا.. وعايز أطمن على العمال

منذ 14 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
السيسي: حجم التقدم لشهادة "أمان" متواضع جدا.. وعايز أطمن على العمال

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن "سعادتي كبيرة للغاية لتطبيق منظومة حماية اجتماعية متكاملة، نعمل باستمرار على تطويرها وتحديثها تشمل المستحقين".

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال اليوم، أنه "لن يشعر أحد بالظلم في وطنه، وأن الجميع شعروا أن مصر بينما تمضي نحو المستقبل لا تنسى أحدًا من أبنائها".

وأوضح السيسي أنه على مدى سنوات 4 طبقت الدولة منظومة تكافل وكرامة التي يستفيد منها ملايين الأسر، لتعيش حياة كريمة بعد طول معاناة وكذلك شهادة أمان.

وتابع: "أنا كنت بتابع حجم ما تم التقدم بيه في الشهادة، وأنا بقول إنه حتى الآن حجم متواضع جدا وأنا لما سألت قالوا إن فيه شركات كبيرة بالفعل تؤمن على العاملين والعاملات اللي بيعملوا فيها وبالتالي هما ماتقدموش".

وأستكمل: "أنا ماقدرش في النقطة دي أتكلم غير إن أنا عايز أطمن إن  الشركات الكبيرة في القطاع الخاص مأمنة على عمالها ده طبعا الدولة تأكد لي ده بالتنسيق مع الشركات".

واستطرد: "بقيت العمالة الموسمية أرجوا من حضراتكم والكلام ده ليا وللدولة وللقطاع الخاص ولكل من يهمه الأمر، إن أحنا نتقدم بمعدلات أكتر من اللي اتحققت حتى الآن".

احتفالية عيد العمال بحضور السيسي

السيسي باحتفالية "عيد العمال": "اللي هيحمي مصر ويحافظ عليها هو الشعب"

السيسي باحتفالية "عيد العمال": "اللي هيحمي مصر ويحافظ عليها هو الشعب"
السيسي: أتطلع لإصدار مجلس النواب قانون العمل الجديد

السيسي: أتطلع لإصدار مجلس النواب قانون العمل الجديد
السيسي: المصريون كتبوا سطورا مضيئة بمشروعات كبيرة وإنجازات متلاحقة

السيسي: المصريون كتبوا سطورا مضيئة بمشروعات كبيرة وإنجازات متلاحقة
نص كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال

نص كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال
السيسي: تثبيت أركان الدولة كانت مهمتي الأساسية خلال الأربع سنوات

السيسي: تثبيت أركان الدولة كانت مهمتي الأساسية خلال الأربع سنوات
السيسي للعمال: تفاؤلي بقدرتكم على العمل والإنتاج لا حدود له

السيسي للعمال: تفاؤلي بقدرتكم على العمل والإنتاج لا حدود له
السيسي باحتفالية عيد العمال: مصر تمضى بمسارات متوازية لتعويض ما فاتها

السيسي باحتفالية عيد العمال: مصر تمضى بمسارات متوازية لتعويض ما فاتها
عامل لـ"السيسي": "إنت هدية ربنا لينا".. والرئيس: "يارب أكون كده"

عامل لـ"السيسي": "إنت هدية ربنا لينا".. والرئيس: "يارب أكون كده"
عامل لـ"السيسي": أنت أسد مصر.. والرئيس يرد: "الشعب اللي قدم التضحيات"

عامل لـ"السيسي": أنت أسد مصر.. والرئيس يرد: "الشعب اللي قدم التضحيات"
السيسي يطالب العمال بالمشاركة في الانتخابات النقابية: "ولّوا من يصلح"

السيسي يطالب العمال بالمشاركة في الانتخابات النقابية: "ولّوا من يصلح"
السيسي يهنئ العمال بعيدهم: "أنا اللي اتشرفت بيكم"

السيسي يهنئ العمال بعيدهم: "أنا اللي اتشرفت بيكم"
سعفان يهنئ السيسي بعيد العمال.. ويؤكد: "واجهتم التحديات الجسام"

سعفان يهنئ السيسي بعيد العمال.. ويؤكد: "واجهتم التحديات الجسام"
وزير القوى العاملة: الانتهاء من ميكنة نظام التفتيش في 19 مكتبا

وزير القوى العاملة: الانتهاء من ميكنة نظام التفتيش في 19 مكتبا
وزير الداخلية يهنئ "سعفان" و"الجبالي" بعيد العمال

وزير الداخلية يهنئ "سعفان" و"الجبالي" بعيد العمال
جبالي المراغي: إجراء الانتخابات العمالية بإشراف قضائي كامل خلال مايو

جبالي المراغي: إجراء الانتخابات العمالية بإشراف قضائي كامل خلال مايو
المراغي: الحركة النقابية المصرية تعيش لحظة فارقة في تاريخها

المراغي: الحركة النقابية المصرية تعيش لحظة فارقة في تاريخها
جبالي المراغي يحيي الأزهر والكنيسة والأوقاف على ترابطهم ضد الإرهاب

جبالي المراغي يحيي الأزهر والكنيسة والأوقاف على ترابطهم ضد الإرهاب
بحضور السيسي.. بدء احتفالية عيد العمال بآيات من الذكر الحكيم

بحضور السيسي.. بدء احتفالية عيد العمال بآيات من الذكر الحكيم
بث مباشر| السيسي يشهد الاحتفال بعيد العمال

بث مباشر| السيسي يشهد الاحتفال بعيد العمال

التعليقات

اتحاد الكرة يرفض اتهامات الأهلي

أحدث الأخبار

السيسي باحتفالية "عيد العمال": "اللي هيحمي مصر ويحافظ عليها هو الشعب"

السيسي باحتفالية "عيد العمال": "اللي هيحمي مصر ويحافظ عليها هو الشعب"

الجزائر تطالب باستراتيجة عالمية لمكافحة الإرهاب وترفض "دفع الفدية"

الجزائر تطالب باستراتيجة عالمية لمكافحة الإرهاب وترفض "دفع الفدية"

السيسي: أتطلع لإصدار مجلس النواب قانون العمل الجديد

السيسي: أتطلع لإصدار مجلس النواب قانون العمل الجديد

لليوم الثالث.. استقرار الفاكهة في "العبور" والكانتلوب بـ4.5 جنيه

لليوم الثالث.. استقرار الفاكهة في "العبور" والكانتلوب بـ4.5 جنيه

الأسماك تستقر في "العبور".. و20 جنيها للبلطي

الأسماك تستقر في "العبور".. و20 جنيها للبلطي

اختيارات الوطن

مصطفى إبراهيم يكتب: «قد شغفنى حباً»

مصطفى إبراهيم يكتب: «قد شغفنى حباً»

«ترامب» يتجاهل «ميلانيا» فى عيد ميلادها الـ48

«ترامب» يتجاهل «ميلانيا» فى عيد ميلادها الـ48

شيماء عادل تكتب: أن تكون.. مدرسة

شيماء عادل تكتب: أن تكون.. مدرسة

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

زوار بمولد «السيدة عائشة» لا يعرفون صاحبة المقام

زوار بمولد «السيدة عائشة» لا يعرفون صاحبة المقام

الأكثر قراءة

عاجل