"شاكر": ننسق مع كل الجهات لضمان تشغيل آمن للكهرباء خلال تقلبات الطقس

رفعت وزارة الكهرباء والطاقة والشركات التابعة حالة الطوارئ، لمواجهة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، نظرا لتوقعات الجهات المعنية من احتمال تعرض البلاد لعاصفة رملية وترابية خلال 72 ساعة المقبلة وسقوط أمطار غزيرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن ذلك جاء حرصا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على التشغيل الآمن واستمرارية التغذية الكهربائية للشبكة الكهربائية الموحدة والحفاظ على سلامة المواطنين وأرواحهم.

وشدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على قيادات الشركة القابضة للكهرباء بضرورة التأكد من تطبيق الإجراءات اللازمة والمتخذة لتأمين الأبراج والمهمات الكهربائية خاصة الموجودة بمخرات السيول ورفع حالة الطوارئ بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة.

وأكد "شاكر"، أهمية التنسيق مع جميع الجهات المختلفة بالدولة بما يضمن التشيغل الآمن للشبكة الكهربائية الموحدة ومدى مجابهتها للظروف الجوية المحتملة.