تسجيل الدخول

الوطن

عمرو موسى وهاني ضاحي يشاركان في وضع حجر أساس جامعة القاهرة الدولية

منذ 33 دقيقة
كتب: أحمد ابو ضيف
عمرو موسى وهاني ضاحي يشاركان في وضع حجر أساس جامعة القاهرة الدولية

عمرو موسي

وصل عمر موسي، وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، والدكتور هاني ضاحي، نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق، لمقر جامعة القاهرة الدولية بالشيخ زايد، قبل قليل، وذلك للمشاركة في وضع حجر الأساس لفرع جامعة القاهرة الجديد.

ويضع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حجر الأساس للفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر، تحت رعاية وحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عدد من كبار المسئولين، رؤساء الجامعات، وعمداء وأساتذة الجامعة، وخبراء بالتعليم العالي.

 

أخبار متعلقة

نائب وزير التعليم العالي يفتتح مركز "استحداث تكنولوجيا البصمة الجينية"

نائب وزير التعليم العالي يفتتح مركز "استحداث تكنولوجيا البصمة الجينية"
بحضور وزير التعليم العالي.. "سيناء تنتصر من جديد" بالهناجر الإثنين

بحضور وزير التعليم العالي.. "سيناء تنتصر من جديد" بالهناجر الإثنين
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتبعية أكاديمية السادات لـ"التعليم العالي"

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتبعية أكاديمية السادات لـ"التعليم العالي"
بحضور وزير التعليم العالي.. ندوة "سيناء تنتصر" في "الهناجر" الإثنين

بحضور وزير التعليم العالي.. ندوة "سيناء تنتصر" في "الهناجر" الإثنين

التعليقات

اتحاد الكرة يرفض اتهامات الأهلي

أحدث الأخبار

ضبط معمل تحاليل يستخدم كيماويات ومستلزمات منتهية الصلاحية بالشرقية

ضبط 1647 مخالفة مرورية في حملة أمنية بالقليوبية

ضبط 1647 مخالفة مرورية في حملة أمنية بالقليوبية

"المؤتمر": السيسي نجح في إقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى

"المؤتمر": السيسي نجح في إقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى

توفير 12 ألف لتر سولار احتياطي للمخابز والإسعاف والنجدة في بورسعيد

توفير 12 ألف لتر سولار احتياطي للمخابز والإسعاف والنجدة في بورسعيد

بالصور| وكيل "تعليم الغربية" يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسى الثاني

بالصور| وكيل "تعليم الغربية" يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسى الثاني

اختيارات الوطن

محمد أبوضيف يكتب: سنوات التجربة

محمد أبوضيف يكتب: سنوات التجربة

«ترامب» يتجاهل «ميلانيا» فى عيد ميلادها الـ48

«ترامب» يتجاهل «ميلانيا» فى عيد ميلادها الـ48

جهاد الطويل تكتب: شاركنى القلم

جهاد الطويل تكتب: شاركنى القلم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

زوار بمولد «السيدة عائشة» لا يعرفون صاحبة المقام

زوار بمولد «السيدة عائشة» لا يعرفون صاحبة المقام

الأكثر قراءة

عاجل