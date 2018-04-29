عمرو موسى وهاني ضاحي يشاركان في وضع حجر أساس جامعة القاهرة الدولية

وصل عمر موسي، وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، والدكتور هاني ضاحي، نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق، لمقر جامعة القاهرة الدولية بالشيخ زايد، قبل قليل، وذلك للمشاركة في وضع حجر الأساس لفرع جامعة القاهرة الجديد.

ويضع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حجر الأساس للفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر، تحت رعاية وحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عدد من كبار المسئولين، رؤساء الجامعات، وعمداء وأساتذة الجامعة، وخبراء بالتعليم العالي.