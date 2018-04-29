مركز الداخلة ينتهي من إعداد دراسة لإنشاء ممشى سياحي بمدينة موط

قال كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من إعداد مقايسة فنية ومالية لإقامة ممشى سياحي بالمركز.

وأضاف كمال، أنه تم إعداد الدارسات الفنية لإقامة الممشى بالمدخل الجديد لمدينة موط، بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة أسوة بالممشى السياحي الذي تم إنشاؤه بمدينة الخارجة، وأن المركز سيبدأ العمل في تنفيذ الممشى عقب اعتماد محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، للدراسة خلال 48 ساعة من الآن، على أن تنتهي أعمال الإقامة والتجهيز خلال 5 أشهر من الآن.