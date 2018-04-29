تسجيل الدخول

الوطن

مركز الداخلة ينتهي من إعداد دراسة لإنشاء ممشى سياحي بمدينة موط

منذ 27 دقيقة
كتب: شرف غريب
مركز الداخلة ينتهي من إعداد دراسة لإنشاء ممشى سياحي بمدينة موط

كمال ابراهيم رئيس مركز الداخلة

قال كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من إعداد مقايسة فنية ومالية لإقامة ممشى سياحي بالمركز.

وأضاف كمال، أنه تم إعداد الدارسات الفنية لإقامة الممشى بالمدخل الجديد لمدينة موط، بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة أسوة بالممشى السياحي الذي تم إنشاؤه بمدينة الخارجة، وأن المركز سيبدأ العمل في تنفيذ الممشى عقب اعتماد محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، للدراسة خلال 48 ساعة من الآن، على أن تنتهي أعمال الإقامة والتجهيز خلال 5 أشهر من الآن.

أخبار متعلقة

مركز الداخلة يعلن أسماء المستحقين للوحدات السكنية بقرية القصر

مركز الداخلة يعلن أسماء المستحقين للوحدات السكنية بقرية القصر
"مركز الداخلة" ينفذ حملة نظافة موسعة وشاملة بمدينة موط

"مركز الداخلة" ينفذ حملة نظافة موسعة وشاملة بمدينة موط
مركز الداخلة يبحث حلولا سريعة لمشكلة بركة الصرف الزراعي موط 3

مركز الداخلة يبحث حلولا سريعة لمشكلة بركة الصرف الزراعي موط 3
توزيع 6 آبار سطحية على 60 شابا في مركز الداخلة بالوادي الجديد

توزيع 6 آبار سطحية على 60 شابا في مركز الداخلة بالوادي الجديد

التعليقات

اتحاد الكرة يرفض اتهامات الأهلي

أحدث الأخبار

ضبط معمل تحاليل يستخدم كيماويات ومستلزمات منتهية الصلاحية بالشرقية

ضبط 1647 مخالفة مرورية في حملة أمنية بالقليوبية

ضبط 1647 مخالفة مرورية في حملة أمنية بالقليوبية

"المؤتمر": السيسي نجح في إقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى

"المؤتمر": السيسي نجح في إقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى

توفير 12 ألف لتر سولار احتياطي للمخابز والإسعاف والنجدة في بورسعيد

توفير 12 ألف لتر سولار احتياطي للمخابز والإسعاف والنجدة في بورسعيد

بالصور| وكيل "تعليم الغربية" يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسى الثاني

بالصور| وكيل "تعليم الغربية" يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسى الثاني

اختيارات الوطن

محمد أبوضيف يكتب: سنوات التجربة

محمد أبوضيف يكتب: سنوات التجربة

«ترامب» يتجاهل «ميلانيا» فى عيد ميلادها الـ48

«ترامب» يتجاهل «ميلانيا» فى عيد ميلادها الـ48

جهاد الطويل تكتب: شاركنى القلم

جهاد الطويل تكتب: شاركنى القلم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

زوار بمولد «السيدة عائشة» لا يعرفون صاحبة المقام

زوار بمولد «السيدة عائشة» لا يعرفون صاحبة المقام

الأكثر قراءة

عاجل