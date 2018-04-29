أبوالغيط: الجامعة العربية تساند وتشجيع الوفاق بين الليبيين

استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث بحثا سبل حلحلة الأزمة الليبية ومساندة الجهود التي يضطلع بها المجتمع الدولي لاستكمال العملية السياسية واتمام الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية المقررة بموجب اتفاق الصخيرات.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن سلامة أطلع الأمين العام على الجهود التي يبذلها لتنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي لتشجيع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، وتنظيم وعقد ملتقى وطني جامع يضم جميع أطياف المجتمع الليبي لتعزيز المصالحة والوحدة الوطنية في البلاد، وإجراء الاستفتاء على الدستور الليبي الجديد وعقد انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام.

وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان، أن أبوالغيط جدد من ناحيته التزام الجامعة العربية بمواصلة مساندتها لأي جهد يرمي إلى تشجيع الوفاق الوطني بين الأشقاء الليبيين ويساهم في استكمال عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، مشيرا إلى أن الجامعة تظل على أتم استعداد لمرافقة الأطراف الليبية في هذه المسيرة وتنفيذ الاستحقاقات المتبقية المنتظرة، بما في ذلك من أجل المساعدة في إجراء ومراقبة الانتخابات الليبية المنتظر عقدها تلبية لأي طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية.

وذكر المتحدث الرسمي أن أبوالغيط وسلامة بحثا أيضا سبل تعزيز التعاون العربي والأممي مع كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في إطار المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، عشية انعقاد الاجتماع الرابع للمجموعة الذي ستستضيفه الجامعة غدا بمشاركة أمين عام الجامعة، والمبعوث الأممي، وفدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وبيير بويويا رئيس بوروندي الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي إلى مالي والساحل.