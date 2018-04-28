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الوطن

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي‬⁩ تشارك في اجتماع الرباعية حول ليبيا

منذ 20 دقيقة
كتب: وكالات
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي‬⁩ تشارك في اجتماع الرباعية حول ليبيا

اجتماعات سابقة للاتحاد الاوروبي والجامعة العربية

تشارك فيدريكا موجريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي في اجتماع الرباعية حول ليبيا والذي تستضيفه الجامعة العربية بعد غد الاثنين بالقاهرة.

أعلن ذلك اليوم، إيفان سوركوش رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ويشارك في الاجتماع المرتقب جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك في سبتمبر الماضي، كما سيتم التطرق الى التقدم المحرز في سبيل تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية والتي تتأسس على التنفيذ التوافقي للنقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وعقد ملتقى وطني جامع يساهم في دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين الليبيين، وعقد استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية.

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